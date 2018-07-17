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17 Temmuz 2018 11:16

(Özel Haber) Ege’ye turist değil, mülteci akını

Mültecilerin Balıkesir, İzmir, Çanakkale’nin sahil ilçelerinde Yunan adalarına kaçak geçişleri artarak devam ediyor 2017 yılının ilk 6 ayında 6 bin 517 kaçak göçmen yakalanırken, 2018’in aynı tarih aralığında 11 bin 677 kaçak göçmen yakalandı.

(Özel Haber) Ege’ye turist değil, mülteci akını

17 Temmuz 2018 11:16


Ortadoğu, Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika ülkelerinden Avrupa’ya geçmek isteyen bir çok mülteci, kaçak göçmen Ege Denizini geçiş kapısı olarak kullanmak istiyor. 2018 yılında Yunan adalarına kaçak geçişlerde Ege Denizinde 26 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 2017 yılının ilk 6 ayında 6 bin 517 kaçak göçmen Ege Denizinde yakalanırken 2018’in ilk altı ayında bu rakam neredeyse iki katına çıkarak 11 bin 677’ye yükseldi. Temmuz ayının ilk 15 gününde yakalanan kaçak göçmen sayısı ile istatistiklere 767 olarak geçti. 2018 yılında toplamda 12 bin 444 kaçak göçmen Ege Denizinde Yunan adalarına geçmek isterken Sahil Güvenlik Komutanlığınca olası bir ölüm tehdidinden kurtarıldı.




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