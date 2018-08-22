(Özel Haber) Kazdağları göletleri ile de ilgi çekiyor

Kazdağları bozulmamış tabiatı, temiz havası ve göletleri ile büyük ilgi görüyor. Bayram tatilinde bir çok tatilci serinlemek ve adrenalin tutkularını yaşamak için Kazdağları’ndaki bu göletleri tercih ediyor. Kazdağları’nda Ayı Deresi, Koçara Deresi, Mıhlı Çayı, Şahin Deresi, Zeytinli Çayı gibi birçok dere üzerinde kanyonlarda oluşan göletler temiz, berrak, soğuk ve içilebilir suları ile adrenalin tutkunlarının yeni uğrak merkezi haline geldi. Zorlu arazi şartlarında uzun süren yürüyüşler ile ulaşılabilen göletler güzellikleri ile harcanan emeğe değiyor.

Kazdağı gezgini Mustafa Şıvka, Kazdağları’nda onlarca doğal gölet olduğunu, ancak gerekli teçhizat ve eğitimli rehberler olmadan bölgede olmanın tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, “Kazdağları eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Burada onlarca gölet mevcut. Ancak buralara gerekli izinleri almadan, eğitimli bir rehberiniz olmadan ve gerekli teçhizatınızı yanınıza almadan gelmemenizi tavsiye ederim. Zorlu arazi şartlarını aştıktan sonra bu eşsiz güzelliklere ulaşmak mümkün olabiliyor” dedi.