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25 Haziran 2018 09:16

(Özel Haber) Kazdağlarını kanyonik ile keşfedin

Sıcaklıkların yükseldiği şu günlerde serin suları ve yeşil doğası ile Kazdağları büyük ilgi görüyor.

(Özel Haber) Kazdağlarını kanyonik ile keşfedin

25 Haziran 2018 09:16

Kanyonik denilen spor ile doğa yürüyüşü, yüzme, kaya tırmanışı gibi bir çok sporun yer aldığı etkinlik Kazdağları’nın farklı güzelliklerini görmek isteyenler bölgeyi tercih ediyor.


Kazdağları, Şahin Deresi, Mıhlı Çayı, Vallah Deresi ve Ayı Deresi gibi kanyonları ile kanyonik sporu ile uğraşanların büyük ilgisini çekiyor. Farklı zorluklardaki parkurlarda sporcular özel hipotermiye karşı koruyan kıyafetleri ve ekipmanları ile zaman zaman akıntılara karşı yüzerken, zaman zaman da dik kayalara veya şelalelere tırmanmak zorunda kalıyorlar.


Keşif yolcuları grubundan Mustafa Şıvka, “Yüzme, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı gibi bir çok sporu bir arada yapma imkanı buluyoruz. Güvenlik bizim için birinci öncelik. Bunun için suda hipotermiye, yüksekten düşmeye ve daha kolay yüzmeğe yardımcı olmak için bir çok ekipman kullanıyoruz. Kazdağları Kanyonik sporu için ideal. Yeşili, güzel kanyonları ve içilebilir dere ve akarsuları ile doğa severleri Kazdağları davet ediyor” dedi.




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