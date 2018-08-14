(Özel Haber) Şarkılarla gelen şifa

Her gün yüzlerce hastaya hizmet veren Balıkesir Devlet Hastanesi çalışanları, hastalara sağladıkları sağlık hizmetlerinin yanı sıra oluşturdukları koro ile de takdir topluyor. Koro, TRSM’de tedavi gören 85 ağır şizofreni hastası, doktorlar, sağlık personeli ve çalışanlarına konser vererek söyledikleri birbirinden güzel eserlerle katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşattı. Konserin finalinde ise yer alan oyun havalarıyla hastalar ve hastane çalışanları adeta stres attı.

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Yıldıran konser sonrası yaptığı açıklamada "Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimizdeki hastalarımız için zaman zaman aktiviteler yapıyoruz. Bugün de müzik etkinliğindeydi sıra. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu konserlerimizi biz değişik platformlarda yapıyoruz. Korodaki arkadaşlarımız hastane çalışanlarımızdan oluşuyor. Tıbbi sekreterimiz var, yönlendirmede çalışan arkadaşlarımız ve temizlik personelimiz, hekimimiz var, karma bir koro. Biz kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz, arkadaşlarımızın hepsi gönüllü. Diğer kurumlardan da bize konser teklifleri geliyor. Bu konserimizi huzur evindeki yaşlılarımız içinde planlıyoruz" dedi.