(Özel) Zincir marketlere 43 yıllık tecrübesi ile direniyor

Kızpınar Mahallesi’nde 43 yıldır bakkallık yapan Ahmet Baygül, açılan marketler zincirlerine karşı ayakta durma mücadelesi veriyor. Bakkallığa 1974’de başladığını belirten Ahmet Baygül, "Hiçbir imkanlarım yoktu. O zamanlar 25 lira kendi param vardı. 50 lirada babam yardım etti onun vasıtasıyla 1974’de bu mekanı açtık. Çocukluğumdan içimde öyle bir bakkallık hevesi vardı benim. Bakkal olayım bir esnaf olayım diye. 27 yaşında bakkal açtım. Fiyatlarımız gram gram hep üstüne koyuyor. 1974 yılından 2018’e kadar hiç durma yok yani. Çok zorluklar çektik. O kadar çok zorluklar çektik ki tek bir birinci sigarası almak için kuyruğa giriyorduk. Tek bir sana paketi almak için gene kuyruğa giriyorduk. Fabrikalardan 5’şer kilo yağ almak için gene kuyruğa giriyorduk. 1 teneke yağ alıyordum. Çocukları yanıma alıyordum 5 tane çocuk alıyordum, 5 teneke yağ alıyordum. Burada dükkanımda satıyordum. Şimdi her şey bol, bol yani. Bugün aldığımız ürünü yarın alamıyoruz. Şimdi eskiden bizim toptancılarımız vardı vatandaşa perakende satış yapmıyorlardı. Onlar bakkallara veriyorlardı. O yönden biz mutluyduk. Çünkü işlerimiz iyiydi. Neden iyiydi ? Toptancı perakende satışı yapmıyordu. Sadece bizim gibi bayi arkadaşlara toptan veriyordu. Bizde huzurlu oluyorduk. Bizim müşterilerimizde bizden gelip alışveriş yapıyorlardı. Ama şimdi her yerde her köşede market olduğu için zincirleme marketlerin birbirlerine rekabet yapıyorlar” dedi.

Bakkalların son temsilcisi biziz

Marketler zincirlerinin Türkiye’de ve Balıkesir’de çoğaldığına dikkat çeken Baygül, "Bizim alış satış fiyatlarımız düştü. O eski almış olduğumuz fiyatlarla bizim satacağımız fiyatların toptan fiyatına onlar kendileri veriyorlar. Bu durumdan onlarda ileri ki günlerde yavaş yavaş birbirlerini fiyatlarını düşürecekler. Yani kendilerini bitirecekler. Bizi bitirdikleri gibi küçük marketleri büfeleri bayileri kendileri ileri ki günlerde bitecekler. Devamlı rekabet yaptıkları için. Bizim büyük marketlerle yapacak rekabet şansımız yok, çünkü gücümüz yok. O gücü elde edemiyoruz. Biz son temsilciyiz. Hiçbir sosyal hayatım olmadığı halde 43 yıl böyle dayanabildim. Hala da dayanmaktayım” şeklinde konuştu.