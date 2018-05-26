Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 21:19

Polis memuru silahlı kavgada hayatını kaybetti

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir polis memuru tartıştığı emlakçı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Polis memuru silahlı kavgada hayatını kaybetti

26 Mayıs 2018 21:19


Olay, saat 16.30 sırasında Kadir Efe Caddesinde Ahmet Ç.’ye ait işyerinin önünde meydana geldi. Dükkanın önünde duran Ahmet Ç. (58) ile 10 AAN 838 plakalı aracı ile caddeden geçmekte olan polis Murat Moğaltay (46) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahını çeken Ahmet Ç., Moğaltay’a kurşun yağdırdı. Çevrede 9 adet boş kovan bulunurken, ağır yaralanan Murat Moğaltay kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesine hayatını kaybetti. Ahmet Ç., olay yerine gelen polislere teslim olurken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
22
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç