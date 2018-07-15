Polisten çocuklara güven operasyonu

Polisin yaptığı uygulama sırasında 2 bin 872 kişi sorgulandı. Adli makamlarca aranan 8 kişi ise yakalandı.

Balıkesir polisi okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların güven içinde tatil yapabilmeleri için Balıkesir genelinde umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirdi. Polis uygulama sırasında şüpheli görülen kişilerin, mobil tabletler aracılığıyla kimlik sorgulamasını yaptı.

’Çocuklarımız Güvende’ uygulamasına 333 polis memuru katıldı. Polis ekipleri, çocuk parkı ve bahçeleri ile plajlar ve çevresinde yer alan umuma açık yerleri denetledi. Uygulama sırasında 2 bin 872 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Adli makamlarca aranan 8 kişi yakalanırken, 1 kişiye de adli işlem yapıldı. Uygulama sırasında polis ekipleri, 388 aracı kontrol ederken, 43 araca 5 bin 565 lira para cezası uyguladı. Ayrıca evrakları eksik olan 6 araç ise trafikten men edildi.