Ramazanda güvercinlere yem verenlerin sayısı arttı

Güvercinlere yem atan çiftçi Hasan Barut, bahçesinde de sahipsiz hayvanları beslediğini söyledi.

Cumhuriyet meydanında çok sayıda vatandaşın ilgisini çeken güvercinlere yem atanların sayısı Ramazan ayında arttı. Hayvan sever vatandaşlar zahirecilerden satın aldıkların buğdayı güvercinlere atarken, Ramazanla birlikte buğday atanların sayısı arttı. Çiftliğinde çok sayıda hayvan beslediğini anlatan 63 yaşındaki Hasan Barut, “Şu anda 30 kadar kedi ve 4 köpeğe bakıyorum. Çarşıya işim düştüğünde de bunlara buğday atıyorum. Herkes hayvanları sevmeli. Ramazanda hayırseverlerin sayısı da artıyor” dedi.