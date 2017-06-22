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22 Haziran 2017 19:07

Ramazanda güvercinlere yem verenlerin sayısı arttı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ramazan ayının girmesiyle birlikte ihtiyaç sahipleri sevindirilirken, Cumhuriyet meydanındaki güvercinlere yem verenlerin sayısında da artış oldu.

Ramazanda güvercinlere yem verenlerin sayısı arttı

22 Haziran 2017 19:07

Güvercinlere yem atan çiftçi Hasan Barut, bahçesinde de sahipsiz hayvanları beslediğini söyledi.


Cumhuriyet meydanında çok sayıda vatandaşın ilgisini çeken güvercinlere yem atanların sayısı Ramazan ayında arttı. Hayvan sever vatandaşlar zahirecilerden satın aldıkların buğdayı güvercinlere atarken, Ramazanla birlikte buğday atanların sayısı arttı. Çiftliğinde çok sayıda hayvan beslediğini anlatan 63 yaşındaki Hasan Barut, “Şu anda 30 kadar kedi ve 4 köpeğe bakıyorum. Çarşıya işim düştüğünde de bunlara buğday atıyorum. Herkes hayvanları sevmeli. Ramazanda hayırseverlerin sayısı da artıyor” dedi.




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