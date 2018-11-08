İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seri cinayetler planlayan katil zanlısı tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin başarılı takibi sonucunda yakalanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin başarılı takibi sonucunda yakalanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edremit ilçesinde bir kişiyi öldüren ve seri cinayetler planlayan bir şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanmıştı. Katil zanlısı M.E.K. polisteki sorgusunun ardından Edremit Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilen katil zanlısının rahat tavırları dikkat çekti. Savcılık ifadesinin artından mahkemeye sevk edilen katil zanlısı M.E.K. mahkemece tutuklandı. M.E.K. Burhaniye Cezaevine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.