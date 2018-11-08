Seri cinayetler planlayan katil zanlısı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin başarılı takibi sonucunda yakalanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edremit ilçesinde bir kişiyi öldüren ve seri cinayetler planlayan bir şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanmıştı. Katil zanlısı M.E.K. polisteki sorgusunun ardından Edremit Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilen katil zanlısının rahat tavırları dikkat çekti. Savcılık ifadesinin artından mahkemeye sevk edilen katil zanlısı M.E.K. mahkemece tutuklandı. M.E.K. Burhaniye Cezaevine sevk edildi.