Şeytan Sofrası yolu asfaltlandı

Kentin tamamını kapsayan çalışma planında; satıh asfalt kaplama, alt yapı çalışmaları ile bozulan yollarda onarım ve taş döşeme faaliyetlerini bir arada sürdüren Ayvalık Belediyesi sıcak asfalt dökme çalışmasını da ilçenin farklı noktalarında gerçekleştiriyor.

Ayvalık’ın simge noktalarından biri olan Şeytan Sofrasına giden, üst yapısı zamanla bozulmuş yolda asfalt çalışmasına 11 Haziran Pazartesi günü başlayan Belediye Fen İşleri ekipleri, gece mesaisi yaparak çalışmayı 24 saatte tamamladı. Salı sabah saatlerinde bitirilen asfalt çalışmasında 5 Kamyon, 2 Silindir, 1 asfalt serim makinesi ile çok sayıda personel görev aldı.

Devam eden çalışmaları inceleyerek, çalışma süreci hakkında ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, kentin farklı bölgelerinde ara vermeden yapılan çalışmalarla, Ayvalık Belediyesinin sorumluluk alanındaki asfalt sorununun büyük ölçüde çözüldüğü belirtti.

Sorunsuz bir üst yapı amacıyla çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladıklarını belirten Başkan Gençer, “Altınova’da, Cunda ‘da yaptık. Ayvalık merkezde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 4 ekip Sarımsaklıda çalışıyoruz. Küçükköy’de hastaneye giden yolu yaptık geçen hafta. Programımızda olan Şeytan Sofrası yolunu tamamladık. Şirinkent’te İtfaiye önünden Arıtmaya kadar olan noktada sıcak asfalt çalışmamız olacak. Ayvalık Belediyesi olarak sorumluluk alanı içerisinde kalan ve ihtiyacı olan her yere anında hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.

Ayvalık yollarındaki sorunları çözmek amacıyla yaklaşık dört yıldır ciddi adımlar atan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık’ta yolların hem kalitesine hem de görselliğine önem veriyor. Ayvalık Belediyesi, dün Cunda Adası’nda sıcak asfalt dökülen yolun şeritlerini gece yapılan çalışma ile tamamladı. Şeytan Sofrası ve Altınova’da ki yol çizgilerinin de yine gece yapılacak bir çalışma ile çizileceği belirtildi.