Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 21:45

Sındırgı’da kazalardan korunmak için Mevlid-i Şerif okutuldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son günlerde çoğalan kazalar sebebiyle Sındırgı Belediyesi ve müteahhit firmalar işbirliği ile Cumhuriyet Meydanı’nda Mevlid-i Şerif okutularak, 5 bin kişilik pilav-ayran hayrı yapıldı.

Sındırgı’da kazalardan korunmak için Mevlid-i Şerif okutuldu

13 Ağustos 2018 21:45


Sındırgı’da son bir hafta içinde yaşanan trafik ve iş kazalarında 5 kişinin yaşamını yitirmesi, kayıp olaylarının artması ilçe halkını endişeye sevk etti. İlçede son bir hafta içerisinde üç kişi trafik kazasında, iki kişi de yol çalışmaları sırasında yaşamını yitirmiş, bunun yanı sıra 4 yaşında bir çocuğun kayboluşunun ardından bulunması ise ilçe halkını sevindirmişti. Sındırgı Belediyesi, kazalarda yaşamını yitirenler ve bir daha kazaların yaşanmaması adına Cumhuriyet Meydanı’nda Mevlid-i Şerif okuttu. Okunan mevlid sonrasında kazaların önlenmesi, ülkenin geleceği, tüm şehitler ve ebediyete intikal edenler için dualar edildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Bir şeyler yapalım ki, üzerimizde bir nazar mı vardır? Bir kem göz mü vardır; yani eğer kem göz varsa Allah o kem gözleri ırak eylesin. Bizler üzerimize düşen görevi bir kan akıtarak yerine getirelim istedik" dedi.


Programa Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Atla, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ergin, daire amirleri, belediye personeli, müteahhit firmaların yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç