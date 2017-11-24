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24 Kasım 2017 16:56

Tanesi bin TL’ye levrek

Bandırmalı balıkçılar tarafından Kapıdağ açıklarında avlanan tanesi 10 kilogram ağırlığındaki iki levrek, kilosu 100 liradan alıcı buldu.

Tanesi bin TL’ye levrek

24 Kasım 2017 16:56


Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan dev levrek balıkları hem balıkçıları hem de vatandaşları şaşırttı. Tanesi 10’ar kilo gelen dev levrek balıkları Kapıdağ Yarımadası açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına takıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde kilosu 100 TL’den satışa sunulan dev levrekler kısa bir sürede satıldı. Bir tanesi 10 kilogram ağırlığında olan dev levreklerin ikisi 2 bin TL’ye alıcı buldu.


Balıkçı Cem Tecimen, "Uzun yıllardır denizlerimizden böylesine büyük levrek çıkmıyordu. Kapıdağ Yarımadası’nda sardalya ağlarına takıldı. Orijinal deniz levreği bu. Takriben 10 kilo civarında 1000 TL’ye satıldı. 5 tane yavrusu ile birlikte ağlara takıldı. Yavruları da yaklaşık 2-3’er kilo civarında" dedi.


Balıkçılar dev levreklerin arkasının geleceğini ümit ettiklerini söyledi.




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