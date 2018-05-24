TFF 3. Lig Play-Off Finali: Düzcespor: 2 - Bayrampaşa: 3

Lig Play-Off final müsabakasında Bayrampaşa, Düzcespor’u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükselen taraf oldu.
Lig Play-Off final karşılaşmasında Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede Düzcespor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi. Rakibi Düzcespor’u 3-1 mağlup eden Bayrampaşa TFF 2. Lig’e yükseldi.
Şampiyonluk müsabakasını Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın ve TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez birlikte takip etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Koray Gencerler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx
Düzcespor: Ali Alper Doğan xx, Hüseyin İriç xxx, Serhat Baştan xxx, Bedri Evren xx (Enver Ayıldız dk. 99 ?), Çağrı Tekin xxx, Buğra Temel xx (İsmail Türk dk. 106 ?), Mustafa Bedirhan Çelik xxx (Ahmet Üner dk. 84 x), Tayfun Yanar xx, Zihni Aydın xxx, Burçak Özkanca xx, Oktay Gümüş xxx
Teknik Sorumlu : Timur Şahinel
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok xx, Güray Fırat xx, Sefa Korkmaz xxx, Benhur Keser xx, Polat Güren xx (Hüseyin Akoğlu dk. 60 x), İlker Cihan xx, Bülent Kocabey xx (Yavuz Ayazoğlu dk. 68 x), Ahmet Güney xx, Sercan Uslu xxx (Ahmet Keleş dk. 110 ?), Gökhan Günel xx, Hayrullah Akyel xx
Teknik Direktör: Hamdi Demirtaş
Goller: Sercan Uslu (dk. 27), Ahmet Güney (dk 94), Yavuz Ayazoğlu (dk. 119 pen.) (Bayrampaşa), Hüseyin İriç (dk. 30), Ahmet Üner (dk. 120) (Düzcespor)
Kırmızı kart: Ali Alper Doğan (dk. 117) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Serhat Baştan, Çağrı Tekin (Düzcespor), Hüseyin Akoğlu, Güray Fırat (Bayrampaşa)