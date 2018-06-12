Türk Kızılayı 150 yaşında

Kızılay, yardımseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor.

Türk Kızılayı Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan, Kızılay’ın 150’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gündoğan mesajında, “ 11 Haziran 1868’de bir grup idealist Doktor “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti”ni kurdu. Cemiyet 1877 yılında “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti” adını aldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından kuruluşun adı da 1923 yılında “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti” olarak değişti. 1935 yılında kurumun ismi “Türkiye Kızılay Cemiyeti” oldu. Kuruluşa “Kızılay” adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biridir” dedi.

“Kızılay yüzbinlerin yardımına Koştu”

Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Gündoğan, Kızılay’ın yüzbinlerce kişinin yardımına koştuğunu belirterek, “ Kızılay, Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen sürede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına koştu” şeklinde ifade etti.

“Kan hizmetlerinde öncü”

Türk Kızılay’ının 1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başladığını belirten Gündoğan, “ 2005 yılında Güvenli Kan Temini programını hayata geçirdiği. O günden bu güne kan bağışını katlayarak artıran Kızılay Kan Hizmetleri Ülke geneline yayılmış Kan Merkezi bünyesinde ki hizmet birimleri ile tüm personel ile hizmetlerini sürdüren Kızılay, Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacı olan yüzde 90’nını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından karşılamaktadır. Kemik İliği bekleyen hastalara şifa olmak için kök hücre Projesi’ni hayata geçiren Türk Kızılayı, Kök Hücre donöre ulaşmada ihtiyaç sahibi hastaların umut kaynağı olduğunu” açıkladı.

"Sosyal yardımlarda Kızılay önder"

Türk Kızılay’ı 137 farklı ülkenin yardıma ihtiyacı olduğu anda yanında oluğunu belirten Gündoğan, “yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılay’ı, sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor. Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan Kafkaslar’a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. 150 yıllık tarihinde 137 farklı ülkede ihtiyaç anında Türk Kızılayı vardı. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye’nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağladı. Bugün Arakanda, Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Pakistan’da, Gazze’de, Sri Lanka’da, Libya’da ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılayı, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor” şeklinde ifade etti.

“Kızılay Balıkesir genelinde ihtiyaç sahiplerinin yanında”

Türk Kızılay olarak Balıkesirli ihtiyaç sahiplerinin de yanında olduklarını belirten Gündoğan, “Türk Kızılayı olarak Ramazan ayında Balıkesir Merkez İl, İlçe ve Köylerinde on binlerce ihtiyaç sahibinin sofralarında Gıda kolisi ile beraber Kavurma dağıtımına devam edilmektedir. Türk Kızılayı olarak; İhtiyaç sahibinin sofrasında bir parça ekmek, hasta yatağında yatan hastaların derdine derman olmaya çalışan yardımsever halkımıza, Kızılay gönüllülerimize ve değerli basınımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunar ve tüm Kızılay ailesi olarak Kızılay’ın kuruluş yıldönümünü kutlar, en derin sevgi ve saygılarımız sunarız” dedi.