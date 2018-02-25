Türk Sanat Müziği Korosunun konseri Burhaniyelileri coşturdu

Reha Yurdakul Salonu’ndaki konseri Belediye Başkanı Necdet Uysal ile Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil’de izledi.

Burhaniye Kültür Sanat Derneği Başkanı Ali Özcan’ın koro şefliğini üstlendiği konserin sunuculuğunada Öznur Ceylan Anaç yaptı. Konserin açılışında bir konuşma yapan Kültür Sanat Derneği Başkanı Ali Özcan, izleyicilere teşekkür etti. Nihavent Makamından 23 eserin seslendirildiği konserde, izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Evlerinin Önü Handır adlı Rumeli türküsü ile tamamlanan konser izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Koro üyeleri büyük alkış aldı. Konserin sonunda koro şefi Ali Özcan’a çiçek veren Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçede kültürel etkinlikleri destek olduklarını söyledi. Başkan Uysal, Ali Özcan ve koro üyelerine teker teker teşekkür etti