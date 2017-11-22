Uğur Ortaokulunda okul aile birliği seçimi yapıldı

Sunuculuğunu Türkçe Öğretmeni Gülay Çoban’ın yaptığı toplantı şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Divan başkanlığına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa Bayraktar, yazmanlığa Türkçe Öğretmeni Semra Bahadır seçildi. Okul Müdürü Rami Çetinel, toplantıya katılan velilere teşekkür etti. Müdür Çetinel, ”Hoş geldiniz, toplantıya katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Okul Aile Birliği, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli okul arasındaki iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici çalışmaları desteklemek amacıyla oluşturulacaktır. Aday olmanızı ve kurullarda görev almanızı istiyorum. Kurullara seçilecek velilerimizi şimdiden tebrik ediyor, birlikte çalışmaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Toplantı sonrasında öğretmen veli görüşmeleri gerçekleştirilecektir’’ dedi. Yapılan seçimde, Hatice Kobak, başkan seçilirken, Esra Ersoy başkan yardımcısı, Serdar Çalı yazman, Ömer Çavdarcı sayman ve Bennur Candemir’de yönetim kurulu üyesi oldu. Denetleme kurulu ise, Neriman Doğan ve Fikriye Ulusoy’dan oluştu