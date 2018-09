Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen sel afetinin ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu kentte zarar gören yerleri inceleyerek esnafı ziyaret etti.

Bandırma'da yaşanan sel felaketinin ardından kentin birçok noktasında iş makineleri ve itfaiye araçları çalışmalara devam ediyor. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da, beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile birlikte selde zarar gören yerleri inceleyip, esnafla görüştü.

Vali Yazıcı: “Metrekareye 130,6 kg yağış düştü, bu bir afet”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı, "Bugün Bandırma'ya 130.6 kg yağış düştü. Bu bir afet. Çok sayıda esnafımızın işyerini su basmış durumda. Allah'a şükür mahsur kalan bir vatandaşımız yok. Herhangi bir canlı insan ya da hayvan zarar görmedi. Bize ulaşan, jandarmaya, polise, 112'ye, itfaiyeye ulaşan tüm ihbarlara cevap verildi. Çok sayıda insan ve araç mağdur durumdan kurtarıldı. Şükürler olsun ki bir can kaybımız söz konusun değil. Maddi hasarlar var, işyerlerini su bastı. Erdek'te bir kaç köyümüzde köy yollarımız kapalı ama bu akşam onları da açacağız. Erdek - Bandırma arasındaki yolumuzda kapalı 3-4 saattir. Ekiplerimiz orada. Oranın da açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ama Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre sabaha kadar yoğun olmamakla birlikte yağış devam edecek. Belki bir parça Erdek'in kuzeyinde yağışlar devam edebilir. Yarın AFAD'ın koordinesinde itfaiye ve diğer birimler zarar tespiti için işyerlerini ziyaret edip tespit yapacaklar. İşyeri sahipleri sigorta işlemlerini o belgelerle halledebilirler. Geçmiş olsun diliyoruz. Bu kadar büyük bir yağış olup da can kaybı olmamasına ve ciddi büyük bir zarar olmamasına seviniyoruz. Tabi yollarımızda caddelerimizde bir takım bozulmalar var. Onları da her iki Belediyemiz hızlı bir şekilde giderecektir" dedi.

Başkan Kafaoğlu: “Cenab-ı Allah daha kötü afetlerden ülkemizi korusun”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da yaptığı açıklamada, "Bugün saat 17.00 sularında Bandırma ve Erdek bölgemizde ciddi bir sağanak yağış oldu. Metrekareye 130 kg'ın üzerinde bir yağış gerçekleşti ve bir afet oldu. Özellikle Bandırma'da esnafımız ciddi zarar gördü. Sayın Valimizle birlikte sokakları dolaştık. Vatandaşlarımızla görüştük, bilgi aldık. İtfaiye Daire Başkanlığımız 115 personel ve 108 aracı ile olay yerindeydi. Gelen 700 ihbarda 165 vatandaşımız gerek araçlarından gerekse evlerinden kurtarıldı. Şu anda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze bağlı ekipler 6 iş makinesi, 4 vidanjör ve 15 pompa ile beraberinde 40 personelle çalışma halinde. Şükürler olsun can kaybı yok. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Cenab-ı Allah daha kötü afetlerden ülkemizi korusun. Erdek Tatlısu Mevkii'nde heyelandan dolayı yol kapalı. 2 vatandaşımızın mahsur kaldığı bilgisi gelmişti. Bir iş makinemiz orada itfaiye aracımızın geçebileceği bir yol açarak mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor" diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise, "Öğle saatlerinde başlayan yağış daha sonra hızlanarak Bandırma'da 10 yıl sonra tekrar bir afete yol açtı. Çok kısa sürede bu yağmurun tepelerden meydana inmesi sele yol açtı. Bizim her zaman ki Şehit Süleyman Bey Caddemiz, Cumhuriyet Meydanımız, Aşağı İstasyon Mevkii ve Pazartesi Pazarı olmak üzere buradaki işyerlerinde baskınlara yol açtı" dedi.