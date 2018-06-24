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24 Haziran 2018 14:05

Vali Yazıcı oyunu kullandı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27.

Vali Yazıcı oyunu kullandı

24 Haziran 2018 14:05

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Hanife Yazıcı ile birlikte İnebey Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.


Balıkesir Valisi Yazıcı sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Karesi ilçesindeki İnebey Anadolu Lisesine eşi Hanife Yazıcı ve çocukları ile gelen Vali Ersin Yazıcı, kayıtlı olduğu 1332 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.


Vali Yazıcı oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada Seçim Harekat Merkezi oluşturduklarını ve bu merkez aracılığıyla seçimin huzur ve güven içerisinde devamı için gerekli takibin yapıldığını ifade etti. Vali Yazıcı, sandık alanlarında da seçim güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik her türlü tedbirin alındığını dile getirdi.


Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hayırlı olmasını temenni eden Vali Ersin Yazıcı, "Oy kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ümit ediyorum halkın iradesi en güzel şekilde sandığa yansıyacak ve demokrasimiz bundan kazançlı çıkacak. Sabah 8’den bu yana ilimizde bize yansıyan olumsuz bir durum yok. Son derece sakin bir şekilde oy verme işlemlerimiz sürüyor. Tedbirlerimiz devam ediyor. Gösterdikleri duyarlılıktan ötürü tüm Balıkesirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sandıklar seçim kuruluna teslim edilinceye kadar arkadaşlarımız görevleri başında olacak. Görev alan tüm arkadaşlarımıza da kazasız belasız görevler diliyorum" dedi.




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