Sabah saatlerinde okul bahçelerinde toplanıp, daha sonra da sınıflarına geçen öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken; okula yeni başlayan minik öğrenciler ise şaşkınlık ve okula başlama sevincini bir arada yaşadı.

Ayvalık İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen ilk tören çelenk sunumuyla gerçekleşti. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın öncülüğünde gerçekleşen törende; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Müftüsü Orhan Tosun, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Birdar, Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Törenin ikinci etabı ise Altınova Mahallesi’ndeki Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin de hazır bulunduğu törende; öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterimleri yapıldı.

Törende konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Çocuklarımıza nereden bakarsak bakalım bir hayalimiz var: Devletimiz, vatan ve milletine faydalı, maneviyat hissi ile donanmış, ‘fikri hür, irfanı hür’, müreffeh toplumları oluşturan uzuvlar olarak çocuklarımızı tasavvur ediyor. Devletin eğitime ayırdığı bütçenin son yıllarda iki haneli rakamlara yükselmesi ise gösteriyor ki, bu tasavvur maddi anlamda da gereği gibi desteklenmektedir. Siz anne-babaların bir hayali var: Bin bir meşakkat ve itinayla büyütüp okul çağına getirdiğiniz evlatlarınızı, gelecekte icra etmeyi arzuladıkları mesleğin kapısına emin adımlarla yürürken görmeyi, bu yürüyüşü gerçekleştirirken gerekli bilgi ve beceri ile donanmasının yanı sıra vicdan sahibi, saygılı ve dürüst birer fert olmalarını diliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal’in ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diye hitap ettiği kıymetli öğretmenlerimizin bir hayali var: Bilim ve teknolojinin alfabesini çözebilecek yetkinlikte, yalnızca bilgiye değil, bilgiye ulaşma yollarına da vakıf olabilecek; kendine, ailesine, milletine ve bayrağına saygılı bireyler yetiştirmektir” dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere değerler eğitimi verilecek

2017-18 Eğitim-Öğretim Yılında müfredatta yapılan yeniliklere de değinen Güner Bahadır, yeni müfredattaki en büyük değişikliğin sadeleştirme ve seviyeye uygunluk çalışmaları dışında giriş bölümüne ‘değerler eğitimi’ başlığının eklenmesi olduğunu söyledi. Değerler eğitimi çatısında öğrencilere vatan sevgisinden, sabırlı olmaya, nezaket kurallarından aile birliğine önem konularında dersler verileceğinin altını çizen Bahadır,"Sevgili veliler, değerli öğretmenler, Vatan sevgisi, nezaket ve görgü kuralları, sabır, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, dürüstlük, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk ve temizlik. Bu değerlere sahip olan bireylerin geleceğimizi aydınlatmamaları mümkün müdür? İlk defa okula adım atan çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görüyorum. Zaten okullu olanların tatil sonrası okula, arkadaşlarına ve öğretmenlerine özlemini görüyorum. Bunlar birer hazine değerinde. Ben eğitimin kalitesinin temel belirleyicileri olan öğretmenlerimizin gayreti hususunda da en ufak kuşku duymuyorum ve müsterihim. Mesleğin gereklerine göre yetişen, sürekli kendini geliştiren, işini ve öğrencisini seven, öğrenciyi merkeze alan, bu yöndeki amaçlarını açıkça belirleyen ve buna ulaşmanın ısrarlı çabası içinde bulunan kişilersiniz her biriniz. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve bunlara yönelmiş-yönelecek her türen tehdit unsuru hususundaki duyarlılığınızın da farkında olmama rağmen bir kez daha 15 Temmuz gecesi milletimizin nasıl bir şer şebekesiyle karşı karşıya geldiğini hatırlatmak isterim. Kıymetli öğretmen arkadaşlarım; Hatırdan çıkarılmaması gerekeni unutulmaz kılmak da ivedi bir görevdir şimdi bizler için. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın belirttiği üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ‘eğitim konusunda yaşanan boşluk ve ihmallerin ülkemiz için ne tür felaketlere sebep olabileceğini çok acı bir şekilde göstermiş’ olduğunu unutmamak ve öğrencilerimizi bu şuurla yetiştirmek görevimizdir" dedi.