Yeşilçam yeniden canlandı

Okulun öğretmenlerinden Yurdaer Altınöz’ün yazdığı ve yönettiği oyunu 800 öğrenci büyük bir ilgiyle izledi.

Türk Sineması ve tiyatrosuna ve efsane oyuncularının unutulmaması ve genç kuşaklara anlatılması amacıyla yazdığını belirten Yurdaer Altınöz, oyuna yönelik son derece olumlu tepkiler aldıklarını skeç skeç Yeşilçam filmlerindeki unutulmaz sahneleri yeniden canlandırdıklarını söyledi.

Sahneledikleri oyunda Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Münir Özkul ve Sadri Alışık gibi ustaların da izleyicilerle yad edildiğini anlatan Yurdaer Altınöz, her sene klasik olan veli gösteriminin de hafta sonu gerçekleştiğini belirtti.

Oyun sonunda velilerin çocuklarını sahnede görmekten çok mutlu olduklarını dile getirdikleri dikkatlerden kaçmazken, veliler; sosyal ve sanatsal etkinliklere çok önem veren okulun öğretmenleriyle, okul idaresi ve okul müdürü Mustafa Kurtuluş a teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.