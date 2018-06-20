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20 Haziran 2018 16:20

Yol verme tartışması meydan dayağına döndü: 3 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karayolundaki yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yol verme tartışması meydan dayağına döndü: 3 yaralı

20 Haziran 2018 16:20

Kavga anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Kocaseyit Havalimanı yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 2’si kadın 4 kişinin bulunduğu siyah renkli araç ile başka kırmızı renkli bir aracın Ayvalık istikametinden birbirlerini tacizi kazayla sonuçlandı. Bu sırada dolmuş şoförü olan başka bir kişi de kazayı görüntülemeye başlayınca karayolu savaş alanına döndü. Kırmızı araçta bulunan Y.Y. isimli yaşlı adam ile M.S. isimli kişi siyah araçta bulunan H.Ç. ve E.C’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bunu görüntüleyen minibüs şoförü M.K. da siyah araçlı kişiler tarafından görüntüyü çektiği için darp edildi. Minibüs şoförünün darp anları da görüntülerde yer aldı. Jandarmanın kısa sürede müdahalesi ve havaya ateş açması sonucu olay büyümeden önlendi.


M.K’nın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Olayla ilgili soruşturma sürerken siyah araçta bulunan H.Ç ve E.C gözaltına alındı. Adli işlemlerden sonra şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.




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