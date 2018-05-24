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24 Mayıs 2018 09:45

Zambak satarak kazandığı parayla hayır işi yapıyor

Balıkesir’de 85 yaşındaki Ümmü Çetintaş bahçesinde yetiştirdiği zambakları satarak elde ettiği 100 lira ile köyünde yaptırdığı çeşmenin bakımını yaptırıyor.

Zambak satarak kazandığı parayla hayır işi yapıyor

24 Mayıs 2018 09:45


Balıkesir’in Kirazlı kırsal mahallesinde yaşayan 3 çocuk 4 torun sahibi 85 yaşındaki Ümmü Çetintaş bahçesinde yetiştirdiği zambakları şehir merkezine getirerek iftar vaktine kadar satmaya çalışıyor. Demetini 3 liradan satarak ortalama 100 lira kazanmayı hedefleyen Ümmü nine elde ettiği geliri hem torunlarına hemde köyünde yaptırdığı çeşmenin bakımına harcamayı düşündüğünü ifade ederek “Niyetliyim Allah hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Emekli değilim eşimin var benim yok. 4 tane torunum var. Çeşme yaptırdım köyde onun masrafı var azcık bozuk yerler var onlarla uğraşıyorum yaptıracağım. Bunları satarsam 100 lira kazanacağım belki fazlasıda olur bilmiyorum, satılmazsa olmayacak. Sabah köyden 7 arabasına binip 9’da geldim. 5’e kadar buradayım otobüs 5’de gidiyor satabildiğim kadar satacağım satamadığım kalıyor. Kazandığım parayı torunlara vereceğim yiyeceğiz, içeceğiz. Bahçemde azcık daha var 1 gün daha gelirim satmak için”dedi.




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