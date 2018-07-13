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13 Temmuz 2018 16:21

15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif” programında darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 250 şehit için Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

13 Temmuz 2018 16:21


Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanları tarafından verilen Mevlid-i Şerif Hoca Ahmet Yesevi Cami’nde kılınan Cuma namazı öncesinde gerçekleştirildi. Program Arş. Gör. Hayrettin Bahar’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Köycü tarafından yapılan duada 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 250 şehit ve yaralanan gaziler için dua edildi. İslam İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi İbrahim Urgancı tarafında verilen vaazda 15 Temmuz’da yaşananların anlamı ve önemi üzerinde durularak, ‘İslam’da Şehitlik Makamı’ konusu anlatıldı. Mevlidin ardından kılınan Cuma Namazı hutbesinde de Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatibi Salih Uğur “Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz” konusunda bir konuşma yaptı.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını kaydederek “15 Temmuz 2016 gecesinde gözü dönmüş darbeciler tarafından şehit edilen 250 kahramanımızı bugün dualarla andık. İslami İlimler Fakültesi hocalarımız okudukları Kur’an-ı Kerim ve yaptıkları dualar bizleri duygulandırdı. Canları pahasına bayraklarına sahip çıkan Milletimize şükranlarımızı ne kadar sunsak az kalır. Bu düşüncelerle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum.” dedi.


Mevlid-i Şerif Programına Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, akademik ve idari personel ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.




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