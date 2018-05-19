19 Mayıs Bartın’da coşkuyla kutlandı

Törene, Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yılında kutlama programı düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, jimnastik, eskrim, tekvando gibi spor gösterileriyle yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir yaptı. Özdemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“19 Mayıs 1919’da Samsun’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve yüce Türk Milletinin başlattığı ulusal bağımsızlık mücadelemizin 99. yıl dönümünü bugün burada kutluyoruz. Bizler Türk milleti olarak tarih boyunca birçok mücadele vermiş ve bu mücadeleler uğrunda çokça fedakarlıklar yapmış bir milletiz. 1071 yılında Alparslan’ın naralarıyla girmiş olduğumuz ve yurt edindiğimiz Anadolu’da, 1453 yılında fethedilemez denilen İstanbul’u fethederek bir çağı açıp bir çağı kapatan Fatih Sultan Mehmet’in torunlarıyız. 1. Dünya Savaşında 1915’te Çanakkale’de imkanın değil, imanın galip geldiğini yedi düvele gösterdik ve tarih sayfalarına bir kez daha kahraman Türk milleti olarak adımızı yazdırdık. Osmanlı’nın giderek zayıfladığı son günlerinde, emperyalist güçler Anadolu’nun dört bir tarafını işgale girişmiş bir vaziyette iken Samsun’da Mustafa Kemal’in başlatmış olduğu bağımsızlık mücadelesi ile Türk milleti bir kez daha kahramanlığını ortaya koymuş ve ülkesini düşman işgalinden kurtararak 1923 yılında Cumhuriyeti ilan etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur.

Ve bugün burada siz değerli geleceğimiz olan genç arkadaşlarım, sizler Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda gelişmiş bir ülke konumuna getireceksiniz. Sizler Türkiye’yi ekonomisinde, sanayisinde, ihracatında ve üretiminde gelişmiş bir ülke yapacaksınız. Sizler bu ülkenin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için emin ve kararlı adımlar atacaksınız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluk içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyetini omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içerisinde üstesinden gelinemeyecek hiç bir sorunun bulunmadığını unutmayınız. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiçbir kimsenin, hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun, huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz.

Sizler sadece ekonomi ve üretimde lider bir ülke olarak kalmayıp aynı zamanda Türk sporunu da dünyaya tanıtacak spor neferlerisiniz. Sizler aldığınız şampiyonluklarla İstiklal Marşımızı dünyanın dört bir tarafından okutacak rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı gururla dalgalandıracaksınız. Gençler, sizler tarihinizden ilham alarak güçlü gençlik, güçlü Türkiye vizyonu ile geleceğe sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Değerli genç arkadaşlarım sözlerimi burada bitirirken 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

Törende Bartın Gençlik Merkezi Bartın ve Ege yöresine ait halk oyunları gösterileri ile jimnastik, taekwondo, eskirimden ve mücadele sporlarından oluşan spor gösterileri gerçekleştirildi. İl genelinde düzenlenen spor, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tören son buldu.