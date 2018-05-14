"Açık Kapı" Bartın’da vatandaşların hizmetine sunuldu

Bartın Valiliği’nin girişinde bulunan alanda oluşturulan Açık Kapı ofisinin açılış törenine Bartın Valisi Nusret Dirim, Vali Yardımcısı Erkan Kalender, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ve davetliler katıldı.

Projenin tanıtımını yapan Bartın Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Sefai Sarıbaş, 5 personeller hizmet verileceğini ve yapılan başvurulan en geç 7 gün içerisine cevaplandırılacağını belirterek şunları söyledi, “Açık Kapı projesi; Valiliklerimizde hayata geçirilen, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini, konusunda uzman personel aracılığıyla iletebildikleri, tüm başvuruların elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirildiği, takip edilerek hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı yeni bir kamu hizmeti anlayışıdır. Vatandaş odaklı bir yaklaşım benimseyerek taleplere hızlı ve doğru çözümler üretmeyi, hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmayı, kronikleşmiş sorunlara çözümler üretmeyi, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni amaçlıyoruz. Güler yüzlü çalışanlarıyla vatandaşlarla birebir ve sıcak bir iletişim kurulacak. Açık Kapıdan tüm vatandaşlarımız ve yabancı kimlik numarasına sahip göçmenler yararlanabilmektedir. Açık Kapı’ya valilik girişinde bulunan açık kapı birimlerine bizzat giderek, www.acikkapi.gov.tr. adresinden veya mobil cihazlara yüklenebilen Açık Kapı uygulaması kullanılarak başvuru yapılabilir. Başvuru yapıldığı anında, başvuru elektronik sisteme kaydedilerek, başvuru sahibine SMS yoluyla bir başvuru numarası gönderilir. Başvurular valiliklerde bulunan Açık Kapı sorumlular tarafından sistem üzerinden ilgili birime yönlendirilir. Talepler durumuna göre başvuru sahibiyle birebir iletişime geçilebilir. İlgili birimde başvurular süratle değerlendirerek en geç 7 gün içerisinde cevaplandırılacak. Başvuru sahibine başvurunun sonuçlandığına ilişkin bilgi SMS yoluyla gönderilecek.”

“Vatandaşları güler yüzle karşılayacağız”

Bartın Valisi Nusret Dirim ise yaptığı açıklamada projenin önemini belirterek şöyle konuştu, “Bütün Türkiye’de İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği bir projeyi Bartın’da başlatmış bulunuyoruz. Burada vatandaşlarımızın en kolay ve en hızlı bir şekilde Valiliğimize geldiğinde hizmetlere ulaşabilmesi sağlamaya yönelik çok güzel bir müracaat noktası oluşturulmuş durumda. Beş personeli ile beraber bu Açık Kapı birimi hizmet verecek. Aynı zamanda telefon ve internet üzerinden de ulaşım sağlayacağı bir birim olarak burada vatandaşlar hiç kimseye bir şey sormasına gerek kalmadan, açıklayıcı gerek doğru bilgiyi aldıktan sonra yönlendirecekler. Zaman kaybına uğramaksızın işlerini yürütebilecek bir imkan oluşturulacak. Hemen girişte güzel bir mekan olarak hazırlandı. Emek verenlere teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Vatandaşları öncelikle güler yüzle karşılayacağız. Herkese insanca muameleyi hakkettiği duygusuyla buraya gelen herkes haksız, hukuksuz gibi takipleri olabilir. Ama her şeyden önce herkes insanca muameleyi hakkediyor. Doğru bilgilenmeyi hakkediyor. Doğru bilgilendirmeyi ve insanca muameleyi kimseden esirgemeyeceğiz. Bu asla bir lüks filan değil. Tüm insanlarımızın hakkettiği temel bir davranış modeli olması lazım kamu çalışanlarımızın. Burada kendi vergileriyle oluşturulan, kendi vergileri finans edilen bir devlet birimine hizmet almak için geliyorlar vatandaşlarımız. Onların burada değerli ve iyi hissetmelerini sağlayarak hizmetleri büyütmek durumdayız. Bu şekilde hizmetlerimizin kalitesini artırmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Konuşmalardan sonra Vali Dirim ve protokol üyeleri, Açık Kapı Bürosu’nda yer alan personelle sohbet ederek, çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldılar.