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16 Eylül 2017 09:49

Amasra’da uyuşturucu operasyonu

Bartın’ın Amasra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda alışıla gelmişin dışında yerlerde arama yapıldı.

Amasra’da uyuşturucu operasyonu

16 Eylül 2017 09:49

İki kişi uyuşturucu madde ile yakalanırken, araması olan bir kişi ise emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 kişilik KOM şube Narko Tim ekibi tarafından akşam 20.00 de başlayan operasyonda araçlar üzerinde uygulamanın yanı sıra işyerleri ve yolda yürüyen şüpheli kişiler üzerinde de üst araması ve kimlik kontrolleri yapıldı. Polis ekipleri Amasra büyük liman ve küçük liman içinde bulunan bazı bölgelerde alkol alan vatandaşlar üzerinde üst araması ve kimlik kontrollerini yaptı. İlçe merkezinde şüphe üzerine üst araması yapılan iki kişinin üzerinde uyuşturucu madde çıkması üzerine şahıslar gözaltına alınırken, şahıslardan birisinin yaşının küçük olması nedeniyle ifadesinin çocuk şube tarafından alınacağı öğrenildi.


Amasra büyük limanda bulunan mağaraya giren polis timleri şüpheli vatandaşların aramasını yaparak bölgeden uzaklaşmalarını sağlarken, bölgede yapılan aramada plastik su şişelerine hazırlanmış uyuşturucu madde düzenekleri olduğu gözlendi.


İş yerlerinde yapılan üst aramaları ve kimlik kontrollerinde vatandaşlar polis timlerinin yaptığı uygulamayı desteklediklerini ifade ettiler. İbrahim Güre isimli vatandaş, “Yapılan bu uygulamaları yerinde buluyorum özellikle uyuşturucu maddeye karşı verilen bu mücadele nedeniyle polisimizi kutluyor, tebrik ediyorum. Bu mücadelede onların yanındayız” dedi


Akşam 22.30’a kadar devam eden uygulamada uyuşturucu madde ile yakalanan iki kişinin yanı sıra arama kaydı bulunan bir kişi gözaltına alındı.




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