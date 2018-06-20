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20 Haziran 2018 13:42

Araç yolları bakımdan geçiyor

Bartın Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından Şiremirçavuş Mahallesi’ne bağlı sokaklarda yol düzenleme çalışması yapılıyor.

Araç yolları bakımdan geçiyor

20 Haziran 2018 13:42


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın çalışmayla ilgili açıklamasında mahalle yollarını düzenli olarak bakımdan geçirmeye devam ettiklerini ihtiyaç duyulan noktaları yeniden düzenleyip vatandaşların sıkıntı yaşamasını önlediklerini söyledi.


Akın açıklamasında, "Her gün bütün mahallelerimize sevk ettiğimiz ekiplerimizle alt yapı ve üst yapıda ihtiyaç duyulan çalışmaları yaparken mevcut tüm hat ve yollarımızıda düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Bu çerçevede Şiremirçavuş Mahallesi’ne bağlı sokaklarda hasar gören araç yolarının bakım çalışmasına başladık. orun olduğu belirtilen noktalardaki çalışmalarımızı bu şekilde vatandaşlarımıza bir daha sıkıntı yaşatmayacak şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.




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