Bakan Eroğlu, “2019 o kadar önemli ki tarihimizde milat olacaktır”

Dr. Veysel Eroğlu, 2023-2053 ve 2071 hedefleri için 2019 yılının anahtar olduğunu vurgulayarak “2019 o kadar önemli ki tarihimizde milat olacaktır” diye konuştu.

Bartın ziyaretini sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ziyaret kapsamında Vali Nusret Dirim’i ziyaret etti. Valilikte basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, kente yapılan yatırımları ve yapılacak olan yatırımları anlattı.

Eroğlu, Kirazlıköprü ve Kışla Barajları’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılış töreniyle açılacağına vurgu yaptı. Eroğlu, bakanlıkça Bartın’a son 15 yılda 870 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade etti.

Bakan Veysel Eroğlu, valilik programının ardından AK Parti İl Başkanlığı teşkilatına gelerek partililer ile buluştu. Bartın’a sıklıkla ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bartın’a geleceğimiz ifade edilince Cumhurbaşkanımız buradaki iki dev tesisin 375 tesisin arasından açılışını yapacak. Geleceğim ifade edilince selamlarını iletti. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın selamını sizlere iletiyorum. Başbakanımızın selamlarını sizlere iletiyorum. Ben de Bartın’ı gerçekten çok seviyorum. Yiğit insanlar, güzel insanlar vatana, milletine bağlı insanlar. Bartın’ın ikinci vekiliyim. Bu bakımdan ben de Bartın’lıyım. Buraya en çok gelen en çok hizmet etmek için gayret etmek isteyen bir kişi olarak sizleri gönülden seviyorum. Allah sizlerden razı olsun. AK Parti için büyük destek verdiniz. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı burada demokrasi mitinglerinde gür sesinizi bütün dünya duydu. O bakımdan sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Allah sizlerden arzı olsun. Buraya gelirken hem Kışla Barajı ve Kirazlıköprü Barajı’nın son durumunu dinleyelim diye geldik. Bir de burada hakikaten yılda 5 milyon dolarlık ihracat yapacak 15 bin ton defne işleyecek bir fabrikanın da açılışını yaptık. Bizim için de mutluluk verici.

“Dünyadaki her insan için bir fidan dikeceğiz”

En çevreci hükümetin AK Parti hükümeti olduğuna dikkat çeken Bakan Veysel Eroğlu, fidan dikme seferberliği kapsamında dünyada en çevreci Cumhurbaşkanı’nın da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

Başlatılan seferberlik doğrultusunda 4. milyarıncı fidanın Erdoğan tarafından dikileceğine vurgu yapan Eroğlu, “En çevreci hükümet bizim hükümetimiz. Dünyadaki en çevreci Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımız bir seferberlik başlattı. Başlatılan o seferberlikle 4. Milyarıncı fidanın dikimini de kendisi yapacak. Dünyadaki her insan için bir fidan dikeceğiz. 7 milyara ulaşacağız. Bartın’daki eserlerle beraber Türkiye’de yaptığımız 375 eserin açılışını topluca Külliye’de yapacağız” dedi.

“Bundan sonra yüzde 50+1 ile AK Parti çıtayı yükseltti”

2019 yılının Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinin yapılacağı yıl olacağının altını çizen Bakan Eroğlu, “2019 yılı Türkiye için tarihimizdeki en önemli seçimlerin yapılacağı yıl olacak. Önümüzdeki süreçte seçimler var. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilleri seçimi var. Artık bundan böyle yüzde 30 ile 35 ile seçim kazanılamayacak. Bundan sonra yüzde 50+1 ile Ak Parti çıtayı yükseltti. Biz sizlerden büyük gayret bekliyoruz. Bartın 2019 için hazır mı? İnşallah hep birlikte hazır olacağız. Ben de buranın hizmetkârı olarak her zaman eksik ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. 2019 o kadar önemli ki tarihimizde milat olacaktır. Türkiye nereden nereye geldi? AK Parti Türkiye’yi büyük bir ülke haline getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu günleri gördük. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerin gerçekleşmesi için 2019 anahtardır. Şunu unutmayalım. Kim bir kardeşinin kusurunu gizlerse Cenab-ı Allah’ta kıyamette onun kusurunu örter. Birbirimizi çok seveceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi sevmek esastır. Bizim kültürümüzde de bu var. Biz bütün yaratılanı seviyoruz yaratandan ötürü. Bartın’dan destansı çalışmalar bekliyoruz. Seçim zamanı yapılan çalışmalardan ziyade şu anda yapılan çalışmalar çok daha verimlidir” diye ifade etti.

Bakan Eroğlu, Güzelcehisar sahilindeki peyzaj yapım çalışmalarına ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Eroğlu, il başkanlığının ardından "Okullar Hayat Bulsun Projesi" kapsamında fidan dikim programına hareket etti.