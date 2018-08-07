Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 15:00

Bartın Belediyesi park yapım çalışmaları devam ediyor

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Karaköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde park yapım çalışmalarına devam ediyor.

Bartın Belediyesi park yapım çalışmaları devam ediyor

07 Ağustos 2018 15:00


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, park çalışmalarıyla ilgili açıklamasında mahallelerde vatandaşların çocukları oyun oynarken ailece güzel vakitler geçirebileceği huzurlu yaşam alanları oluşturduklarını ve bu kapsamda gerçekleştirdikleri park çalışmalarına da ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Vatandaşların güzel vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturduklarını ifaden Akın, “Belediye olarak mahallelerimizde, vatandaşların ailece güzel vakitler geçirebileceği yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu çerçevede büyükler huzurla dinlensin veya onlar spor yaparken çocuklar güven içerisinde oyun oynayabilsinler diye kapsamlı parklar yapıyoruz. Şu an böyle bir parkta Karaköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan alanda oluşturuyoruz. Ekiplerimiz burada da park için zemin hazırlama çalışmalarına başladı. Bu parkımızda, oturma yerleri, oyun gurupları ve peyzaj düzenlemeleriyle 7’den 70‘e herkese hitap edecek bir park olacak“ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç