Bartın Belediyesi park yapım çalışmaları devam ediyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, park çalışmalarıyla ilgili açıklamasında mahallelerde vatandaşların çocukları oyun oynarken ailece güzel vakitler geçirebileceği huzurlu yaşam alanları oluşturduklarını ve bu kapsamda gerçekleştirdikleri park çalışmalarına da ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Vatandaşların güzel vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturduklarını ifaden Akın, “Belediye olarak mahallelerimizde, vatandaşların ailece güzel vakitler geçirebileceği yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu çerçevede büyükler huzurla dinlensin veya onlar spor yaparken çocuklar güven içerisinde oyun oynayabilsinler diye kapsamlı parklar yapıyoruz. Şu an böyle bir parkta Karaköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan alanda oluşturuyoruz. Ekiplerimiz burada da park için zemin hazırlama çalışmalarına başladı. Bu parkımızda, oturma yerleri, oyun gurupları ve peyzaj düzenlemeleriyle 7’den 70‘e herkese hitap edecek bir park olacak“ dedi.