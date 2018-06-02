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02 Haziran 2018 19:04

Bartın TSO’dan iftar

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iftar programı düzenlendi.

Bartın TSO’dan iftar

02 Haziran 2018 19:04


Bir otelde düzenlenen programa Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, BTSO Başkanı Halil Balık, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı ve iş adamları katıldı.


Dualar eşliğinde hep birlikte açılırken iftar sonrası konuşan Bartın TSO Başkanı Halil Balık, katılımcılara teşekkür ederken, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programımızı onurlandırdığınız için hepinize Meclisim ve Yönetimim adına teşekkür ederim” dedi.


Ardından konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim, “İş adamlarımızın moralleri yerinde olduğunda ülkemizin de morali yerine geliyor ve emin bir şekilde geleceğe bakılıyor. İş adamlarımızın sıkıntılarının yakından takip edilmesi ve çözülesi gerekiyor. Bartın olarak bazı sorunlarımız var ama tabi ki çözümlerimiz de var. Organize Sanayi Bölgemizin kısa bir sürede kamulaştırmasını tamamladıktan sonra altyapı projesi ihalesine çıkacağız ve arsa tahsisi aşamasına geleceğiz. Orada bulunmak isteyen iş adamlarımızın şimdiden bu konuyla ilgili fikirlerini Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzle paylaşmalarını istirham ediyorum. Çok fazla arsa olmadığı için talebin de çok olacağını düşünüyoruz. Bu sofrada buluşmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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