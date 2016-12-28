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28 Aralık 2016 13:16

Bartın Üniversitesi Ankara’da üniversite tercih fuarına katıldı

Bartın Üniversitesi Ankara’da üniversite tercih fuarına katıldı

28 Aralık 2016 13:16

Ankara’da gerçekleştirilen Üniversite Tercih Fuarına katılan Bartın Üniversitesi standında 101 farklı lisenin son sınıf öğrencilerine öğrenim olanaklarıyla ilgili bilgi verildi.
Bartın Üniversitesi, Ankara’da gerçekleştirilen Üniversite Tercih Fuarına katıldı. Ankara merkez ve ilçelerinden 101 lisenin son sınıf öğrencilerinin yer aldığı fuarda, Bartın Üniversitesinin standı yoğun ilgi gördü. 12 Mart ‘ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi üniversite adaylarına, Bartın Üniversitesinin 7 fakülte, bir yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda yer alan bölümler ve programlar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Kariyer planlaması konusunda da bilgilerin verildiği fuarda, üniversite adaylarının yurt dışı eğitim olanakları, çift ana dal ve yan dal programları, yurt imkânları ve Bartın ile ilgili soruları cevaplandırıldı.
Fuarda, Bartın Üniversitesini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden Uzman Mehmet Ceylan ile Esra Öztürk, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisi Ahmet Oğuz Yeloğlu ve Hasan Hüseyin Şen temsil etti.



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