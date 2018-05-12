Yılında Bartın Üniversitesi Geleceğe Koşuyor” atletizm yarışması yapıldı.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) spor tesislerinde gerçekleştirilen yarışmalara anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencilere farklı parkur uzunluklarında yarışmalar düzenlendi.

BESYO öğretim elemanlı ve öğrencileri tarafından ilk olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tişörtleri ve malzemelerinin dağıtılarak, atletiz ile ilgili uygulamalı bir sunum yapıldı. Ardından öğrenciler kurulan çocuk atletizmi setinde aileleriyle birlikte atletizme ilk adımlarını attılar.

Ardından geçilen yarışmalarda anaokulu öğrencileri 20 metrelik, ilk ve ortaokul öğrencileri 30 metrelik üniversite öğrencileri ise 3 kilometrelik parkurda yarıştılar.

Renkli görüntülerin oluşturulduğu etkinlikte konuşan BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize atletizm sevgisini yerleştirmek için bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Özellikle çocuklarımızın atletizme ilk adımlarını aileleriyle birlikte atmalarını sağladık. Onların mutlu olduklarını görmek bizlerde tarifsiz bir mutluluk yaşattı.” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise kampüste oluşturulan renkli görüntülere atıfta bulunarak, “Doğayla iç içe kampüsümüzde böylesine renkli bir yarışmanın yapılması bizim için bir sevinç kaynağı oldu. Eğer hasada ulaşmak istiyorsak çocuklarımızı daha filizken özenle korumalı ve geleceğe hazırlamalıyız. Bu düşünceler emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.