Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 12:33

Bartın Üniversitesi gelecek hedeflerini belirliyor

Bartın Üniversitesi’nin 2018-2022 dönemini kapsayan stratejik planı hazırlama çalışmaları kapsamında idari personelin görüş ve önerileri alındı.

Bartın Üniversitesi gelecek hedeflerini belirliyor

16 Haziran 2017 12:33


Bartın Üniversitesi’nin 2018-2022 dönemini kapsayan stratejik planı hazırlama çalışmaları devam ediyor. Öğrenciler ve akademik personel ile gerçekleştirilen toplantıların ardından, idari personelle de bir araya gelinerek görüş alışverişinde bulunuldu. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yapılan çalışmaların önemine değinerek “Yeni dönem stratejik plan çalışmalarımıza mensuplarımızın geniş katılımla yer alması oldukça önemli. Öğrencilerle başladığımız toplantılarımıza, akademik personelimizle devam ettik. Bugün ise diğer bir iç paydaşımız olan idari personelimizin görüş ve önerilerini kaydedeceğiz. Dış paydaşlarımızın da düşünceleri alınarak, özverili çalışmalar sonucunda üniversitenin özgün yapısına uygun olarak gelecek hedeflerimizi belirleyeceğiz.” dedi.


Toplantıya Georgia Tech Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aral da katılarak görüşlerini paylaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
BARTIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:43
  • Güneş :05:09
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:05
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!