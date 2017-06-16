Bartın Üniversitesi gelecek hedeflerini belirliyor

Bartın Üniversitesi’nin 2018-2022 dönemini kapsayan stratejik planı hazırlama çalışmaları devam ediyor. Öğrenciler ve akademik personel ile gerçekleştirilen toplantıların ardından, idari personelle de bir araya gelinerek görüş alışverişinde bulunuldu. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yapılan çalışmaların önemine değinerek “Yeni dönem stratejik plan çalışmalarımıza mensuplarımızın geniş katılımla yer alması oldukça önemli. Öğrencilerle başladığımız toplantılarımıza, akademik personelimizle devam ettik. Bugün ise diğer bir iç paydaşımız olan idari personelimizin görüş ve önerilerini kaydedeceğiz. Dış paydaşlarımızın da düşünceleri alınarak, özverili çalışmalar sonucunda üniversitenin özgün yapısına uygun olarak gelecek hedeflerimizi belirleyeceğiz.” dedi.

Toplantıya Georgia Tech Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aral da katılarak görüşlerini paylaştı.