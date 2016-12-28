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28 Aralık 2016 17:03

Bartın Üniversitesi “Genç İlahiyat” programına ev sahipliği yaptı

Bartın Üniversitesi “Genç İlahiyat” programına ev sahipliği yaptı

28 Aralık 2016 17:03

Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve TRT Diyanet kanalında yayımlanan “Genç İlahiyat” programında Türk İslam devletlerindeki medrese geleneği konuşuldu.
TRT Diyanet kanalında canlı olarak yayımlanan ve her bölümü farklı bir üniversitede çekilen “Genç İlahiyat” programı Bartın Üniversitesine yeniden konuk oldu. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen program Bartın Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Mustafa Cihat’ın yaptığı programda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Salih Zengin, Türk İslam devletlerindeki medrese geleneği konusunda konuştu. Zengin, “Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yükseköğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medreseler döneminde Türk İslam toplumlarında eğitim ve öğrenimde işleyiş ve gelişmeler sistemin ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir” dedi.
Yaklaşık bir saat süren programda Zengin, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı. Programın sonunda Mustafa Cihat, yeni albümünde yer alan parçaları seslendirdi. Gençlerin büyük bir coşkuyla eşlik ettiği konserde Cihat, bazı öğrencilere albümünden de hediye etti.



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