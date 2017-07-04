Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 15:00

Bartın Üniversitesi İİBF Mezuniyet Töreni yapıldı

Bartın Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2016-2017 Dönemi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi İİBF Mezuniyet Töreni yapıldı

04 Temmuz 2017 15:00


Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 6’ıncı mezunlarını verdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, mezun öğrenciler, yakınları ve akademik personel katıldı. İİBF Dekanı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, gençlerin ülkemizin en önemli dinamikleri olduğunu belirterek, mezun öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Karayılmazlar, “Fakülte olarak anlamlı ve bir o kadar da mutlu günlerimizden birisini yaşıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş ve nitelikli insan gücüne yeni bireyler kazandırdığımız için mutlu ve huzurluyuz. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizin bundan sonraki iş ve sosyal yaşamlarında başarılı olacaklarına ve ülkemizin her alanda öncü bir konumda olması için var gücüyle çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda öğrencilerimiz bugün mezun mezun olsalar da Üniversitemizin bir bireyi olarak kalmaya devam edecek, iletişimimizi koparmayacağız.” dedi.


Törende İİBF birincisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Edanur Esirgün bir konuşma yaparak, öğretim elemanlarına, arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından mezuniyet yemini eden öğrencilerin hep birlikte kep attı.


Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanları Övgü Özparlak ve Reha Sarıkaya’nın müzik dinletisi sunduğu program, öğrencilerin ve yakınlarının fotoğraf çekimleriyle son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
BARTIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:52
  • Güneş :05:15
  • Öğle :13:07
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!