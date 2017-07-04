Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 6’ıncı mezunlarını verdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, mezun öğrenciler, yakınları ve akademik personel katıldı. İİBF Dekanı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, gençlerin ülkemizin en önemli dinamikleri olduğunu belirterek, mezun öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Karayılmazlar, “Fakülte olarak anlamlı ve bir o kadar da mutlu günlerimizden birisini yaşıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş ve nitelikli insan gücüne yeni bireyler kazandırdığımız için mutlu ve huzurluyuz. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizin bundan sonraki iş ve sosyal yaşamlarında başarılı olacaklarına ve ülkemizin her alanda öncü bir konumda olması için var gücüyle çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda öğrencilerimiz bugün mezun mezun olsalar da Üniversitemizin bir bireyi olarak kalmaya devam edecek, iletişimimizi koparmayacağız.” dedi.

Törende İİBF birincisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Edanur Esirgün bir konuşma yaparak, öğretim elemanlarına, arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından mezuniyet yemini eden öğrencilerin hep birlikte kep attı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanları Övgü Özparlak ve Reha Sarıkaya’nın müzik dinletisi sunduğu program, öğrencilerin ve yakınlarının fotoğraf çekimleriyle son buldu.