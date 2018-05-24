Bartın Üniversitesi öğrencileri tekne yaptı

Bartın Üniversitesi’nin Bartın Meslek Yüksekokuluna bağlı Kurucaşile yerleşkesinde eğitim-öğretime devam eden öğrenciler uygulama teknesi yaptı. Öğretim elemanları ve Kurucaşile İlçesindeki Gemi inşa ustalarının gözetiminde yapılan tekne 11 metre boyunda, 3 buçuk metre genişliğinde ve 13 deniz mili hız yapabilecek şekilde tasarlandı.

Kullanıma hazır hale getirilen uygulama teknesinin hizmete alımı için bir tören gerçekleştirildi.

Vali Dirim tebrik etti

Bartın Valisi Nusret Dirim uygulama teknesinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek "Özellikle öğrencilerimize böyle güzel bir işe imza attıkları için tebrik ederim. Bartın Üniversitesi’nde güzel işler yapılıyor. Bizler de gururla takip ediyoruz." dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise hizmete alınan uygulama teknesinin öğrencilerin meslek yaşamlarına yönelik önemli deneyimler kattığını vurgulayarak "Bugün burada Bartın’ın bu kadim ve güzel ilçesinde, buranın tarihi, sosyal ve ekonomik hayatıyla özdeşleşmiş bir çalışmanın açılışı için bulunmaktayız. Öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımız ve Kurucaşile’den çok değerli ustalarımızın desteğiyle hazırladığı Bartın Üniversitesi teknesinin açılışını gerçekleştirmenin, gelecek için atılan bu adıma şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu teknenin yapımında Gemi İnşaatı öğrencilerimiz çalışmış, eğitimleri için önemli bir uygulama alanı olmuştur. Şimdi ise tamamlanan teknede Yat İşletme ve Yönetimi Programı öğrencileri uygulamalı dersler yapacaktır. Tam donanımlı laboratuvarlarda simülasyonlar üzerinden anlatılan dersler bu şekilde daha da verimli hale gelecektir." diye konuştu.

"Kurucaşile ahşap gemi yapımında önemli bir yer"

Kurucaşile ilçesinin Osmanlı Devleti’nden bu yana ahşap gemi yapımında önemli bir yer olduğunu vurgulayan Rektör Uzun, Türkiye’nin gemi inşa sektöründe bir marka olduğunu vurguladı.

Rektör Uzun, " Herkesin malumudur ki Kurucaşile’de Osmanlı donanmasının savaş gemilerinden, yakın sahil yuk gemilerine kadar pek çok gemi tipi inşa edilmiştir. Tekkeonu’nden Kapısuyu’na kadar olan sahil seridinde ahşap gemi yapımcılığı oldukça ilerlemiş dünya çapında ununu duyurmayı başarmıştır. 3 bin yıllık bir tarihi olan ilçemiz hala, tekne yapımcılığı konusunda Türkiye’nin en umut vaat eden bölgelerinden biridir." diye konuştu.

"Bölgesel odaklı bir Üniversite hedefindeyiz"

Üniversite olarak bölgesel odaklı çalışmalara önemsediklerini ifade eden Rektör Uzun, " Bulundukları bölgelerden başlamak üzere gelişim gösteren üniversiteler ülkemizin kalkınmasına ciddi katkılar sunacaktır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planımızı şehrimizden başlamak üzere bölgemizin dinamiklerini gözeterek hazırladık. Bilimsel çalışmalarımızda bölgesel dinamiklere odaklandık. Bugün Kurucaşile’de yer alan Gemi İnşaatı, Yat İşletme ve Yönetimi, Deniz ve Liman İşletmeciliği ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programlarındaki çalışmalar da bu yönde sürdürülmektedir." şeklinde konuştu.

"Mezunlarımız iş bulma noktasında şanslı"

Rektör Uzun, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulma konusundaki durumlarına değinerek " Bartın Meslek Yüksekokulumuz yat kaptanlığı, sınırlı vardiya zabitliği ile gemi adamı uzmanlığı eğitimleri verme konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. Karar doğrultusunda Bartın Meslek Yüksekokulu Bakanlık tarafından yetkilendirilen 22 fakülte ve yüksekokuldan biri oldu. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz, Uluslararası geçerliliği olan yeterlilik belgeleri sayesinde uluslararası denizcilik alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışma imkânı bulacaklar. Ayrıca bölge halkına gemi adamları eğitimi verilmesi için de çalışmalar hızlandırılmıştır. Tüm gayretimiz geleceğimizi emanet edeceğim öğrencilerimiz ve bizi bağrına basan yöre halkımızın mutlu bir hayat sürmesi için." diye konuştu.

’Allah Selamet Versin’ denilerek hizmete alındı

Törende katılımcılar kurdele kesip ’Allah Selamet Versin’ diyerek uygulama teknesine binen katılımcılar Kurucaşile kıyıları boyunca yarım saat süren bir gezintiye çıktı. Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı bölümü öğrencileri tarafından inşa edilen tekne, Yat İşletme ve Yönetimi Programı öğrencilerinin uygulamalı derslerinde kullanılacak.

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kıvanç Bakır ise teknenin yapım aşamalarından bahsederek, teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Törene; Kurucaşile İlçe Kaymakamı Yunus Emre Fırat, İl Jandarma Komutanı j. Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, il yöneticileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.