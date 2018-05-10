Bartın Üniversitesi’nde münazara yarışması

Bartın Üniversitesi İktisadi Düşünce Kulübü tarafından gerçekleştirilen münazarada 4 kişilik gruplar halinde iki yarışma yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yer aldığı münazarada “İnsanlık için emek yoğun teknoloji mi, sermaye yoğun teknoloji mi?” soruları üzerinden konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin bilgi birikimlerini ortaya koyarak gerçekleştirdiği etkinlikte kıyasıya bir yarışma gerçekleştirildi. Münazara sonunda bir konuşma yapan Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri, İktisat Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Said Ceyhan öğrencileri tebrik ederek “Münazaralarda öğrenciler sosyal noktada gelişimlerini sağlarken, bilgi becerilerini de daha geliştirmiş ve pekiştirmiş oluyorlar.” dedi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Arslan ise öğrencilerin münazara esnasında gösterdikleri performanstan etkilendiğini aktararak, bu gibi etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilerin yoğun bir ders döneminin ardından önemli bir bilgi birikimi sahip olduklarını kaydeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Mehmet Akif Peçe ise öğrencilere teşekkür etti.