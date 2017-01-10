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10 Ocak 2017 11:58

Bartın’da ahşap ev alev alev yandı

Bartın’da ahşap ev alev alev yandı

10 Ocak 2017 11:58

Bartın’da ahşap ev alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Köyortası Mahallesi’nde kullanılmayan 3 katlı ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Kimsenin yaşamadığı evde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının hangi sebeple çıktığı henüz belirlenemedi. Yaşanan panik anı, vatandaşların evde biri olup olmadığını merak ettikleri anlar cep telefonu ile kaydedildi.



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