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17 Haziran 2018 15:15

Bartın’da çift gökkuşağı seyir zevki sundu

Bartın’da yağan yağmurun ardından çıkan çift gökkuşağı görenlere seyir zevki sundu.

Bartın’da çift gökkuşağı seyir zevki sundu

17 Haziran 2018 15:15


Türkiye’nin her bölgesinde bahar havası yaşanırken, etkili olan sağanak yağış sonrası Bartın Kozcuğaz Ulu Kaya yaylasında çok nadir görülen çift gökkuşağı sürprizi yaşandı. Sağanak yağışın ardından ender rastlanan çift gökkuşağı Bartın’da semalarına renk kattı. Bartın’da yaşayan insanlara görme fırsatı veren bu tabiat harikası gökyüzünde yaklaşık on dakika kaldıktan sonra kayboldu. Çift gökkuşağını ilk defa gören vatandaşların bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video çekmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.




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