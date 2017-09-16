Bartın’da faciadan dönüldü

Çarpmanın şiddetiyle gürültüyü duyan vatandaşlar üzerinde iş makinesi olan kamyonun yoluna devam ettiğini görerek polise haber verdi.

Alınan bilgilere göre, sanayi sitesinden yüklediği iş makinesi ile Apdipaşa beldesine hareket eden İrfan Demirci yönetimindeki 74 BT 253 kamyon, Gölbucağı Mahallesi üst geçidinin altından geçerken kamyon üzerindeki kepçenin bomu üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçidin ayakları ve çelik gövde ciddi şekilde zarar görürken, kamyon üzerindeki iş makinesinin bomu kırılarak kamyonun arkasında sürüklenmeye başladı. Ayrıca üst geçitte bulunan ışıklı Bartın belediyesi tabelası yola düşerek parçalandı. Çevrede gürültüyü duyan vatandaşlar tarafından polise bilgi verilmesi üzerine yoluna devam eden kamyon Özel İdare rampasında durduruldu.

Kamyon şoförü gürültüyü duymadığını ifade ederek, “Bartın sanayisinden kamyona iş makinesini yükledik Apdipaşa’ya gidiyorduk. Sivil polis ekibi işaret ederek bizi durdurdu. Biz ne gürültü duyduk, ne de bir sarsıntı hissetmedik” dedi

Olay yerine gelen polis ekipleri iş makinesinin kopan parçasının karayollarına zarar verdiği için Karayolları ekiplerine bilgi verirken, Bartın Belediyesi Zabıta ekipleri de olay yerine giderek zarar gören köprü üzerinde inceleme yaptı.

Kazanın meydana geldiği esnada üst geçitten kimsenin geçmemiş olması olası bir faciayı önlerken, kazaya neden olan aracın sahibi ve iş makinesinin sahipleri hakkında kamu malına zarar vermekten işlem başlatıldı.