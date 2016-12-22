Bartın’da FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Bartın’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltındaki 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
İfade veren şüphelilerden 1 kişi savcılık tarafından, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.