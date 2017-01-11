Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 13:25

Bartın’da IMEI numarası klonlanmış cep telefonu operasyonu

Bartın’da IMEI numarası klonlanmış cep telefonu operasyonu

11 Ocak 2017 13:25

Bartın polisi tarafından yapılan operasyonda, IMEI numarası klonlanmış 74 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Bartın il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, E.G. isimli şahıs, İstanbul’dan temin ettiği IMEI numarası klonlanmış 30 adet kaçak cep telefonu ile birlikte yakalandı. Şahsın iş yerlerinde yapılan aramada da 44 adet kaçak cep telefonu olmak üzere toplamda 74 adet IMEI numarası klonlanmış cep telefonuna el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç