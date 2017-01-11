Bartın’da IMEI numarası klonlanmış cep telefonu operasyonu

Bartın polisi tarafından yapılan operasyonda, IMEI numarası klonlanmış 74 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Bartın il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, E.G. isimli şahıs, İstanbul’dan temin ettiği IMEI numarası klonlanmış 30 adet kaçak cep telefonu ile birlikte yakalandı. Şahsın iş yerlerinde yapılan aramada da 44 adet kaçak cep telefonu olmak üzere toplamda 74 adet IMEI numarası klonlanmış cep telefonuna el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.