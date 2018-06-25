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25 Haziran 2018 14:58

Bartın’da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekili kazandı

Bartın’da kesin olmayan sonuçlara göre 2 milletvekillinden 1’inin AK Parti, 1’ini ise CHP kazandı.

Bartın’da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekili kazandı

25 Haziran 2018 14:58


24 Haziran 2018 günü sandık başına giden Bartınlı seçmenler Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Milletvekilliği seçimleri için oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Yılmaz Tunç ile CHP’nin birinci sıra adayı Aysu Bankoğlu, milletvekili seçilerek meclise girmeye hak kazandı.


AK Parti 1. Sıra Milletvekili Yılmaz Tunç, 1971 yılı Bartın Ulus doğumlu ve Avukat. Bir süre avukatlık mesleği ile uğraşan Tunç, 2001-2003 arasında AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığını yaptı. 2007 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti Bartın Milletvekili olan Milletvekili Tunç, geride kalan 4 seçimde de partisinin 1’nci sıra vekil adayı olarak meclise girmeye hak kazandı. Evli olan Tunç, İngilizce biliyor.


CHP 2. sıra Milletvekili Aysu Bankoğlu 1989 yılında Bartın’da doğdu. 2012 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Bankoğlu daha sonra İstanbul’da avukatlık mesleği ile uğraştı. CHP’den 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde 2’nci sıradan vekil adayı olan Bankoğlu, 24 Haziran’daki seçimlerde de 1’nci sıradan aday olarak seçilmeye hak kazandı.




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