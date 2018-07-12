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12 Temmuz 2018 18:26

Bartın’da otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

BARTIN (İHA) – Bartın’da otomobille tır kafa kafaya çarpıştı.

Bartın’da otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

12 Temmuz 2018 18:26

Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Eskihamidiye köyü mevkiinde meydana geldi. Kozcağız belde merkezi yönüne giden Özgür Topal (36) yönetimindeki 74 AAB 431 plakalı otomobil ile Ahmet Akduman’ın kullandığı 74 BT 884 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır ve otomobil şarampole savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Bartın İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan otomobil sürücüsü Özgür Topal, itfaiye ekiplerince çıkartılırken otomobil içerisinde bulunan diğer yaralılar Ayşe (56), Elçin Topal (6) ve tır şoförü Ahmet Akduman Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




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