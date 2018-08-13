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13 Ağustos 2018 14:22

Bartın’da Şeker Otu denemesi

Bartın’da uzmanlar tarafından asrın bitkisi olarak tanıtılan, stevia (şeker otu) bitkisi, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Geliştirilmesi ve Yayınlaştırılması Projesi’ kapsamında üretilmeye başlandı.

Bartın’da Şeker Otu denemesi

13 Ağustos 2018 14:22

Bu doğrultuda Topluca köyü çiftçilerinden Emrah Dere’ye ait 1 dekar alanda 6 bin 250 adet fide dikimi ile adaptasyon denemesi yapıldı.


Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter Bayram da, deneme ekimi yapılan bahçeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


İncelemede konuşan Müdür Bayram, “Stevia (Şeker otu), yapraklarındaki doğal özler sayesinde kurutma işlemi görmüş olan yapraklar kristal şekerden işlenmemiş olarak 10-15 kat, işlenmiş olarak ise 200-300 kat daha fazla tatlandırıcı özelliğe sahip bir bitkidir. Stevia bitkisinin tıp, eczacılık, gıda koruma gibi birçok alanda kullanılabilirliğine ilişkin çok sayıda araştırma vardır. Özellikle doğal bir tatlandırıcı olduğu için geleceğin tatlandırıcısı gözüyle bakılmaktadır. Stevia bitkisinin uygun koşullarda boyu 1m’ye yaklaşabilir. Yılda iki üç defa hasat edilebilirken 1 dekarlık stevia tarlasından 3 hasatta toplam 400-500 kg kuru yaprak elde edilebilmektedir. Yüksek gelirli ve karlı bir iş olan stevia bitkisinin kurutulmuş olarak kilogramı 120 TL-150 TL arası satılmaktadır. İlimizde yapılan deneme sonucu adaptasyon aşamaları İl Müdürlüğümüz konu sorumlusu teknik personellerce takip edilmektedir. 6 yıl ömrü olan bitkinin hasadı gövdesinden 10 cm kadar üstten keserek yapılır. Sonra kurutma işlemi gerçekleştirilir. Kesilen dalların yerlerinden tekrar çıkış yapmaktadır. Ayrıca kurulan bahçede organik tarım üretimi yapılmaktadır” dedi.




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