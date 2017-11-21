Bartın’da Su baskınları yaşandı

Bartın Merkez’e bağlı Kayadibi köyünde Aşırı sağanak nedeniyle sabaha saatlerinde yükselen ırmak nedeniyle Kayadibi sağlık ocağında çalışan personelin bir kısmı mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde yükselen ırmak nedeniyle sağlık ocağı yolunu kaplayan sular nedeniyle sağlık ocağının kaya dibi ile bağlantısı kesildi. Bölgede yol çalışması yapan şirkete ait iş makineleri yükselen suların kapladığı yoldan vatandaşları ve çalışanları karşıdan karşıya taşırken iş makineleri dere yatağında çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ve yağmurun şiddetini azaltmasının ardından sel suları çekilmeye başladı.