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01 Aralık 2017 14:13

Bartın’da uyuşturucu operasyonu

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 473 gram esrar ele geçirildi.

Bartın’da uyuşturucu operasyonu

01 Aralık 2017 14:13


Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor. Ekiplerin son olarak sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M.A.M, Ş.M, D.K. ve F.Ü. isimli şahıslarda kullanılmaya hazır 4 parça halinde 36 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, şahısların uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen F.T. ve H.T. isimli şahısları da gözaltına aldı. İki zanlının ikametlerinde yapılan aramada da 10 parça halinde satışa hazır toplam 437 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 68 adet fişeğe de el konuldu.


Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıslardan F.T. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, H.T. isimli şahıs ise tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.




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