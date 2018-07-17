Beşel’den Rektör Uzun’a veda ziyareti

Dr. Orhan Uzun’u makamında ziyaret etti.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nden Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettişliğe atanan Ahmet Sırrı Beşel, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a veda ziyaretinde bulundu. Rektörlük Makamında gerçekleştirilen veda ziyaretinde konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü görevi süresince yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Beşel’e teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.