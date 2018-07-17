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17 Temmuz 2018 14:00

Beşel’den Rektör Uzun’a veda ziyareti

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettişliği görevine atanan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Beşel’den Rektör Uzun’a veda ziyareti

17 Temmuz 2018 14:00

Dr. Orhan Uzun’u makamında ziyaret etti.


Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nden Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettişliğe atanan Ahmet Sırrı Beşel, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a veda ziyaretinde bulundu. Rektörlük Makamında gerçekleştirilen veda ziyaretinde konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü görevi süresince yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Beşel’e teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.




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