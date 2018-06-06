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06 Haziran 2018 12:35

Bir yaşam merkezi daha açılıyor

Bartın Belediyesi tarafından projelendirilip, yapımları tamamlanan ve hizmete sunulan Cumhuriyet Mahallesi, Kemerköprü Mahallesi ve Şiremirçavuş mahallesinde ki yaşam merkezlerine bir yenisi daha eklendi.

Bir yaşam merkezi daha açılıyor

06 Haziran 2018 12:35


Bartın’da Cumhuriyet Mahallesi 44. Sokak’ta yapımı tamamlanan Kavallar Yaşam Merkezi 11 Haziran 2018 Pazartesi günü yapılacak olan törenle hizmete sunulacak. Belediye Başkanı Cemal Akın konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “ Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık gelecek hizmetleri vermeye ve hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına götürmeye devam ediyoruz. İlk olarak 2015 yılında hizmete sunduğumuz Yaşam Merkezleri Projemiz vatandaşlarımız tarafından beğeniyle karşılandı. Cumhuriyet, Elmalık ve Şiremirçavuş Yaşam Merkezlerimiz vatandaşlarımız tarafından ciddi anlamda çok faydalı şekilde kullanıldı ve amacına ulaşma yolunda başarılı oldu. Oluşturduğumuz bu merkezlerde çocuklarımız, gençlerimiz serbest zamanlarını değerlendirirken yetişkinlerde spor yapabilme imkanı buldu. Vatandaşlarımız tarafından çeşitli özel gün etkinlikleri, toplantılar ve sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri bir yaşam merkezimiz de Kavallar Yaşam Merkezi olacak. Açılışını 11 Haziran 2018 Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz yaşam merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Açılış töreni programımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.




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