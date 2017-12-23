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23 Aralık 2017 13:03

BÜ Öğretim Görevlisinden Duygusal Zeka ve İletişim kitabı

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Avcı tarafından yazılan ve İllüstrasyonlarını Öğretim Görevlisi Murat Sarı, Kapak Tasarımını Öğretim Görevlisi Nebi Arslan’ın yaptığı kitap Duygusal Zeka ve İletişim konusundaki nadir ve kapsamlı çalışmalardan birisi olma özelliğini taşıyor.

BÜ Öğretim Görevlisinden Duygusal Zeka ve İletişim kitabı

23 Aralık 2017 13:03


Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Avcı’nın “Duygusal Zeka ve İletişim” adlı çalışması Beta Yayınevi tarafından yayımlandı. Bu alandaki nadir ve kapsamlı çalışmalardan birisi olan kitap hakkında konuşan Avcı, “İyi bir duygusal zeka düzeyi ve iletişim becerileri bireyler için olmazsa olmazdır. Yüksek duygusal zeka ve iletişim becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesinde eğitim çok büyük önem taşımaktadır” dedi.


Duygusal zekanın bilişsel zekadan farklı olarak öğrenilen ve geliştirilebilen bir zeka türü olduğunu belirten Avcı, “Bireyin duygularını iyi analiz edip anlayabildiği, aynı zamanda karşısındakinin duygularını da aynı derecede analiz edip anlayarak şartların gerektirdiği şekilde davranıp davranmadığı, birlikte yaşamanın etkililiği ve verimliği için çok önemlidir” diye konuştu. Pozitif bir hayat sürmek için hem duygusal zekaya hem de sağlıklı bir iletişim dokusuna sahip olmanın önemli olduğunu vurgulayan Avcı, kitabın duygusal zeka ve iletişim konularına ilgi duyanlar ve bu alanda kendilerini geliştirmek isteyenler için kaynak kitap işlevi gördüğünü vurguladı.




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